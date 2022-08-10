Политолог сравнил Запад с Остапом Бендером за попытку ограбить Россию руками Украины

Приватизация, которую объявили на Украине, может стать прикрытием для того, чтобы Запад "легально" отобрал у России замороженные активы. Об этом в беседе с РИА ФАН сказал эксперт клуба политологов "Сфера" Сергей Луполенко.

"Приватизацию затевают, скорее всего, в контексте того, что рано или поздно Российская армия займёт территорию Украины, которая с 2014 года находится под контролем националистов. Тогда в собственность, которая находится на этой территории, уже можно будет вписаться нашим заокеанским "партнёрам", которые скажут: а это наше, извините", — пояснил он.

У США появится легитимный повод для изъятия наших активов, которые они сейчас у себя заморозили, продолжил эксперт. Луполенко напомнил, что у Остапа Бендера было "четыреста сравнительно честных способов отъёма денег". По той же схеме действует и современный Запад.

"Мы имеем дело с международным Остапом Бендером, который знает, что нужно приватизировать и как это потом монетизировать", — сказал аналитик.

Он добавил, что, несмотря на продолжающиеся военные действия и экономический кризис на Украине, на Западе найдутся покупатели предприятий, которые Киев собирается выставить на продажу. Луполенко заметил, что украинский лидер Владимир Зеленский не будет страдать угрызениями совести за разбазаривание страны. Он давно заработал на пенсию и обеспечил безбедную жизнь своим родственникам, что наверняка оговаривалось, когда он шёл в президенты, уверен политолог.