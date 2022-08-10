Петербургский спасатель рассказал, что должно быть в рюкзаке при походе в лес

Петербуржцы за последнее время стали чаще отправляться в лес по грибы, а вместе с тем сильно выросло количество вызовов спасателей, рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" участник поисково-спасательного отряда Владимир Александров.

По его словам, порой поиск пропавших в лесу людей может длиться сутками. Чтобы человеку выжить в такой ситуации, Александров советует всегда иметь с собой зажигалку или спички, компас, внешний аккумулятор, мобильный телефон, одеяло спасателя, фонарь, сладкий батончик, воду и нож. Выбор гардероба должен быть в пользу ярких вещей: это поможет сократить время поисков.

"Не разрешайте своим пожилым родственникам выходить в лес без телефона. Даже на полчасика. Потому что полчасика могут превратиться в третьи-четвёртые сутки", — предупредил Александров.