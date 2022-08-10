Названы ошибки при борьбе с бессонницей, которые могут лишить сна

Одна из главных ошибок при борьбе с бессонницей — лежать в постели с сильным желанием как можно быстрее уснуть, рассказала телеканалу "Москва 24" врач-психотерапевт, сомнолог Елена Колесниченко.

По её словам, чем больше вы думаете о том, как важно заснуть и как плохо это получается, тем сильнее усиливается тревога и вырабатывается гормон стресса кортизол, который, в свою очередь, провоцирует бодрость. Также со временем кровать может начать ассоциироваться с бессонницей и вызывать соответствующий страх, который запускает тот же механизм: стресс — выброс кортизола — бодрость.

"Даже если заснуть удаётся, чрезмерное время, проведённое в постели без сна, приводит к его фрагментации. Сон становится ещё более прерывистым и поверхностным", — пояснила Колесниченко.

С подобной проблемой также могут столкнуться любители выпить перед сном. Алкоголь только поначалу провоцирует засыпание. Однако посреди ночи сон становится прерывистым, а иногда и вовсе теряется. К тому же весь следующий день позволивший себе выпить человек будет испытывать проблемы с концентрацией внимания.

Ещё одним неверным решением в борьбе со сном специалист назвала приём успокаивающих травяных препаратов на основе валерианы или употребление чая с ромашкой. Также врач назвала бесполезными лекарственные средства с содержанием мелатонина. По её словам, такие препараты больше подходят при лечении расстройств циркадного ритма, то есть при джетлаге или синдроме позднего засыпания. К тому же эти препараты противопоказаны к употреблению дольше трёх месяцев.

Для быстрого засыпания сомнолог порекомендовала выключать в спальне свет, устраивать тишину, отказываться от кофеина и курения. Однако она отметила, что при хронической бессоннице эффективнее обратиться к когнитивно-поведенческой терапии.