"Абсолютное оружие": Военкор заявил о способности ракет "Циркон" потопить американские авианосцы за полчаса

Достоинство российского ракетного комплекса "Циркон" в том, что он не заметен для ПВО. Об этом телеканалу "360" рассказал заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" военный журналист Алексей Борзенко, согласившись с недавними публикациями в китайских СМИ, где данное оружие названо "козырем Москвы".

"Самое главное преимущество "Циркона" в том, что он практически не берётся никакими средствами ПВО. Американские авианосцы могут быть потоплены "Цирконами" за полчаса-час. Это абсолютное оружие на сегодняшний день", — пояснил военкор.

По его словам, у комплекса "особая физика, связанная со скоростью и массой". Даже если зарядить туда простую болванку, ракета пробьёт любой авианосец насквозь за счёт гиперзвуковых технологий. Аналогов в мире этой системе нет, подчеркнул эксперт. Испытания у американцев прошли неудачно из-за нестабильности разработанных ракет. Россия обогнала США в этой области на 15 лет, добавил Борзенко.

С ним согласен военный эксперт Виктор Литовкин. В разговоре с "Вечерней Москвой" он подчеркнул, что "Циркон" легко помещается в пусковой стакан торпедного аппарата. Поэтому данной ракетой можно вооружать как корабли, так и подводные лодки. И пока США лишь пытаются довести до ума свои разработки гиперзвуковых ракет, ВС России уже имеют такое вооружение, заключил аналитик. Так, "Авангард" можно запускать с земли, "Кинжал" — с воздуха, а последнюю разработку "Циркон" — над водой и из-под воды.