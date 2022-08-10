"Абсолютное оружие": Военкор заявил о способности ракет "Циркон" потопить американские авианосцы за полчаса
Военкор Борзенко заявил, что ракеты "Циркон" могут потопить авианосцы США за полчаса
Достоинство российского ракетного комплекса "Циркон" в том, что он не заметен для ПВО. Об этом телеканалу "360" рассказал заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" военный журналист Алексей Борзенко, согласившись с недавними публикациями в китайских СМИ, где данное оружие названо "козырем Москвы".
"Самое главное преимущество "Циркона" в том, что он практически не берётся никакими средствами ПВО. Американские авианосцы могут быть потоплены "Цирконами" за полчаса-час. Это абсолютное оружие на сегодняшний день", — пояснил военкор.
По его словам, у комплекса "особая физика, связанная со скоростью и массой". Даже если зарядить туда простую болванку, ракета пробьёт любой авианосец насквозь за счёт гиперзвуковых технологий. Аналогов в мире этой системе нет, подчеркнул эксперт. Испытания у американцев прошли неудачно из-за нестабильности разработанных ракет. Россия обогнала США в этой области на 15 лет, добавил Борзенко.
С ним согласен военный эксперт Виктор Литовкин. В разговоре с "Вечерней Москвой" он подчеркнул, что "Циркон" легко помещается в пусковой стакан торпедного аппарата. Поэтому данной ракетой можно вооружать как корабли, так и подводные лодки. И пока США лишь пытаются довести до ума свои разработки гиперзвуковых ракет, ВС России уже имеют такое вооружение, заключил аналитик. Так, "Авангард" можно запускать с земли, "Кинжал" — с воздуха, а последнюю разработку "Циркон" — над водой и из-под воды.
Напомним, слова Владимира Путина о скорых поставках в ВС России гиперзвуковых комплексов "Циркон" вызвали панику и в Великобритании. Аналитик The Mirror Дуглас Пейшент отмечал, что при своей скорости эти ракеты способны долететь до Лондона за пять минут. А в Китае оружие назвали "главным козырем" Москвы против США.
ТАСС / Минобороны РФ