В Уфе начался суд над хоккеистами, обвиняемыми в даче взятки для отсрочки от армии
Сегодня в Уфе перед судом предстали хоккеисты Михаил Воробьёв и Анвар Сулейманов, которых обвиняют в даче взяток. По данным следствия, спортсмены пытались с помощью крупной суммы денег откосить от армии. Кадры с заседания суда опубликовал телеграм-канал SHOT.
Хоккеисты на заседании суда по делу о даче взяток. Видео © SHOT
Сейчас хоккеисты находятся под подпиской о невыезде. В ходе заседания суда Воробьёв признал вину. По делу проходит ещё один спортсмен – Владислав Лукин. Кроме того, по предварительной версии следствия, военный билет за взятку получил и другой российский хоккеист – нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кирилл Капризов.
Дело российских хоккеистов: Как Капризов, Карнаухов и Федотов покупали военные билеты и "отмазывались" от армии
Напомним, о том, что три хоккеиста попали под суд в Уфе за взятки для отсрочки от армии, стало известно 8 июля. Спортсменам грозит тюремное заключение сроком до 12 лет и штраф до трёх миллионов рублей.