В Уфе начался суд над хоккеистами, обвиняемыми в даче взятки для отсрочки от армии

Сегодня в Уфе перед судом предстали хоккеисты Михаил Воробьёв и Анвар Сулейманов, которых обвиняют в даче взяток. По данным следствия, спортсмены пытались с помощью крупной суммы денег откосить от армии. Кадры с заседания суда опубликовал телеграм-канал SHOT.

Хоккеисты на заседании суда по делу о даче взяток. Видео © SHOT

Сейчас хоккеисты находятся под подпиской о невыезде. В ходе заседания суда Воробьёв признал вину. По делу проходит ещё один спортсмен – Владислав Лукин. Кроме того, по предварительной версии следствия, военный билет за взятку получил и другой российский хоккеист – нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кирилл Капризов.