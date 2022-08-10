НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 августа, 12:26

В Уфе начался суд над хоккеистами, обвиняемыми в даче взятки для отсрочки от армии

Сегодня в Уфе перед судом предстали хоккеисты Михаил Воробьёв и Анвар Сулейманов, которых обвиняют в даче взяток. По данным следствия, спортсмены пытались с помощью крупной суммы денег откосить от армии. Кадры с заседания суда опубликовал телеграм-канал SHOT.

Хоккеисты на заседании суда по делу о даче взяток. Видео © SHOT

Сейчас хоккеисты находятся под подпиской о невыезде. В ходе заседания суда Воробьёв признал вину. По делу проходит ещё один спортсмен – Владислав Лукин. Кроме того, по предварительной версии следствия, военный билет за взятку получил и другой российский хоккеист – нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кирилл Капризов.

Дело российских хоккеистов: Как Капризов, Карнаухов и Федотов покупали военные билеты и "отмазывались" от армии

Дело российских хоккеистов: Как Капризов, Карнаухов и Федотов покупали военные билеты и "отмазывались" от армии

Напомним, о том, что три хоккеиста попали под суд в Уфе за взятки для отсрочки от армии, стало известно 8 июля. Спортсменам грозит тюремное заключение сроком до 12 лет и штраф до трёх миллионов рублей.

Обложка ©

SHOT

Александра Васильева

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров