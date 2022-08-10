Тело убитой порноактрисы Анастасии Гришман неделю пролежало в квартире

Тиктокерша, порноактриса и OnlyFans-модель Анастасия Гришман пролежала около недели мёртвой в собственной квартире. Однако социальные сети девушки были активны: кто-то собирал деньги и проводил розыгрыши.

По данным телеграм-канала Mash на Мойке, подозреваемый в расправе сам признался в содеянном подруге блогерши, когда та позвонила ему в поисках Гришман. Ошарашенная девушка сразу же обратилась в полицию и обо всём рассказала.

Тело модели нашли в ванне. По предварительному заключению экспертов, она была убита около недели назад. В социальных сетях её сожителя, партнёра по съёмкам, уже после смерти блогерши — пять дней назад — появился неоднозначный пост. Он написал: "Наркотики + алкоголь я умру довольным". Он скрывается от полиции, но выкладывает снимки в сториз.