В Госдуме дали русским хакерам наводку для новых атак после взлома сайта производителя HIMARS

Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в беседе с Лайфом призвал русских хакеров из Killnet обратить свой взор на более серьёзные структуры, комментируя атаку группировки на сайт производителя HIMARS. По его словам, тратить ресурсы лучше на те организации, которые взаимодействуют с какой-либо агентурой на территории РФ и имеют более важное значение, в том числе в организации информационных войн.

"Интересны всевозможные базы данных, разведывательная информация, которая помогает узнать планы противников, перемещение тех же HIMARS по территории Украины. Если хочешь привнести реальную пользу, вскрой какие-то чаты, средства связи украинских спецслужб или военных, чтобы узнать, куда и как те же HIMARS дислоцированы, где они сейчас находятся и какие у них координаты. Для того чтобы это сообщить нашим военным", — сказал Матвейчев.