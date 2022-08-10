В Петербурге с сентября запустят квест "По следам Шерлока Холмса"

Киностудия "Ленфильм" планирует запустить с сентября квест "По следам Шерлока Холмса", в ходе которого участники, отгадывая загадки, смогут посетить самые интересные места Петроградской стороны, где был снят знаменитый советский фильм. В игре могут принять участие как взрослые, так и дети, для этого им понадобится лишь смартфон или планшет.

"Всё будет начинаться у здания "Ленфильма" на Каменноостровском проспекте, 10, а заканчиваться у Петропавловской крепости. Причём для прохождения квеста необязательно даже заходить на "Ленфильм". Заказать и оплатить квест можно будет заранее в онлайн-режиме, задания будут приходить в Telegram или WhatsApp. Никаких экскурсоводов не будет, зато будут актёры, которые сделают квест более интересным", — рассказал газете "Петербургский дневник" экскурсовод и куратор проекта Леонид Суханов.

Он отметил, что для успешного прохождения квеста участникам пригодятся знания по истории и географии города. Тот, кто решит все задания, узнает, где в Петербурге снимались знаменитые кинокартины. Игра уже практически готова, создатели дорабатывают технические моменты и ищут актёра на главную роль — гениального сыщика Шерлока Холмса.