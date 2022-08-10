Новость о растерзанных медведем парне и девушке на Сахалине оказалась фейком

Новость о том, что на Сахалине медведь растерзал двух человек и несколько дней питался их телами, является фейком. Сигналов о том, что на территории районных лесничеств произошло что-то подобное, не поступало, заявил представитель пресс-службы регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства.

"По данным специалистов-охотоведов Макаровского, Долинского и Корсаковского районных лесничеств, на территории которых якобы обнаружены растерзанные тела женщины и мужчины, а также ликвидирован хищник, сигналов о подобном происшествии им не поступало", — сказали в пресс-службе РИА "Новости".

Также уточняется, что распространившиеся в Сети фотографии, якобы сделанные на месте происшествия, на самом деле относятся к другому случаю, который произошёл несколько лет назад и не на Сахалине.