На Сахалине медведь растерзал парня с девушкой и несколько дней питался их телами
На Сахалине под Озёрском медведь растерзал двух человек и несколько дней питался их телами. Истерзанные трупы обнаружили местные егеря, сообщает Citysakh.ru.
По данным издания, зверь напал на туристов в районе реки Игривой Корсаковского района. Островитяне признались, что зверь буквально разорвал молодого парня и девушку на части, а после долгое время питался их телами.
После трагедии егеря подстрелили медведя. Они рассказали, что зверь сейчас злой и голодный, что может быть связано с аномально поздним сходом снега. Это привело к дефициту кормовой базы — травы, ягод, шишек. Хищники спускаются за рыбой к воде, но им не всегда удаётся её достать. Поэтому участились случаи нападения на людей, заключили они.
"Разошлись по-доброму": Грибник — о схватке с медведем, в которой чудом выжил, но потерял вставную челюсть
Ранее Лайф сообщал, что на Урале медведь напал на 71-летнего грибника в лесу. Зверь сильно подрал мужчину, сломал руку и содрал скальп рядом с ухом, однако дедушке всё же удалось выжить и выбраться к людям за помощью.
ТАСС / dpa / picture-alliance