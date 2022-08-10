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10 августа, 07:31

На Сахалине медведь растерзал парня с девушкой и несколько дней питался их телами

На Сахалине под Озёрском медведь растерзал двух человек и несколько дней питался их телами. Истерзанные трупы обнаружили местные егеря, сообщает Citysakh.ru.

По данным издания, зверь напал на туристов в районе реки Игривой Корсаковского района. Островитяне признались, что зверь буквально разорвал молодого парня и девушку на части, а после долгое время питался их телами.

После трагедии егеря подстрелили медведя. Они рассказали, что зверь сейчас злой и голодный, что может быть связано с аномально поздним сходом снега. Это привело к дефициту кормовой базы — травы, ягод, шишек. Хищники спускаются за рыбой к воде, но им не всегда удаётся её достать. Поэтому участились случаи нападения на людей, заключили они.

"Разошлись по-доброму": Грибник — о схватке с медведем, в которой чудом выжил, но потерял вставную челюсть

"Разошлись по-доброму": Грибник — о схватке с медведем, в которой чудом выжил, но потерял вставную челюсть

Ранее Лайф сообщал, что на Урале медведь напал на 71-летнего грибника в лесу. Зверь сильно подрал мужчину, сломал руку и содрал скальп рядом с ухом, однако дедушке всё же удалось выжить и выбраться к людям за помощью.

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ТАСС / dpa / picture-alliance

Оксана Попова

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