Глава Пентагона пообещал поставлять Украине оружие "сколько потребуется"
США будут предоставлять Украине военное оборудование для защиты территорий столько, сколько это потребуется, заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Латвию. Трансляцию вёл сайт Пентагона.
Он отметил, что со стороны США оказывалась значительная помощь безопасности Незалежной. По словам главы Пентагона, Штаты в ряду почти 50 стран, которые вместе работают над тем, чтобы найти ресурсы для дальнейшей поддержки Украины.
"Мы настроены помогать Украине, предоставлять ей оборудование и технику для защиты территории... Мы будем делать это столько, сколько потребуется", — заявил Остин.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что выделением Украине дополнительной помощи США продолжают "подливать масла в огонь" в этой стране. Он отметил, что Соединённые Штаты всё больше втягиваются в конфликт и приближаются "к опасной черте в противостоянии" с Россией. Дипломат настаивает, что такая линия не даст ничего хорошего для мира и безопасности, лишь "продлит агонию украинского режима".
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