Глава Пентагона пообещал поставлять Украине оружие "сколько потребуется"

США будут предоставлять Украине военное оборудование для защиты территорий столько, сколько это потребуется, заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Латвию. Трансляцию вёл сайт Пентагона.

Он отметил, что со стороны США оказывалась значительная помощь безопасности Незалежной. По словам главы Пентагона, Штаты в ряду почти 50 стран, которые вместе работают над тем, чтобы найти ресурсы для дальнейшей поддержки Украины.

"Мы настроены помогать Украине, предоставлять ей оборудование и технику для защиты территории... Мы будем делать это столько, сколько потребуется", — заявил Остин.