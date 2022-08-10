Россиян призвали вакцинироваться из-за роста числа заболевших ковидом

Россиянам следует обезопасить себя вакцинацией из-за роста числа ковид-больных. Об этом сказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT, напомнив также и о важности ревакцинации.

"Те люди, которые заботятся о своём здоровье и уже начинали вакцинацию, им надо посмотреть на свои сроки: ревакцинироваться нужно через полгода", — подчеркнул он.

По его словам, рост заболеваемости коронавирусом начался во всём мире, где-то уже достигнут пик, а в некоторых странах ещё нет, среди последних — Россия. В нашей стране распространён один из вариантов "омикрона", добавил вирусолог. Он также предположил, что серьёзных ограничений не будет, так как болезнь протекает относительно легко в большинстве случаев.