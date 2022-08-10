Кириенко: НАТО с удовольствием будет воевать против России "до последнего украинца"

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко заявил, что НАТО будет воевать на территории Незалежной против России "до последнего украинца", причём "с удовольствием".

По его словам, киевские власти сами предоставили свою страну и своих людей в использование, чтобы на этой территории пытаться их руками "выстроить фундаментальное противостояние западного сообщества против России".

"Конечно, НАТО с удовольствием будет воевать, как там не стесняются говорить, против России до последнего украинца, не жалко ведь", — сказал Кириенко в ходе церемонии открытия форума молодых политологов России "Дигория".