Кириенко: НАТО с удовольствием будет воевать против России "до последнего украинца"
Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко заявил, что НАТО будет воевать на территории Незалежной против России "до последнего украинца", причём "с удовольствием".
По его словам, киевские власти сами предоставили свою страну и своих людей в использование, чтобы на этой территории пытаться их руками "выстроить фундаментальное противостояние западного сообщества против России".
"Конечно, НАТО с удовольствием будет воевать, как там не стесняются говорить, против России до последнего украинца, не жалко ведь", — сказал Кириенко в ходе церемонии открытия форума молодых политологов России "Дигория".
Ранее Лайф писал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал прогнозировать вероятные сроки окончания конфликта на Украине, а также оценивать его последствия. Он заявил, что не считает возможным предвидеть, как долго продлится украинский кризис и "какие будут долгосрочные последствия".
ТАСС / Сергей Фадеичев