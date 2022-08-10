Главы МИД G7 призвали Россию передать под контроль Украины Запорожскую АЭС

Министры иностранных дел государств G7 призвали Россию незамедлительно передать Запорожскую атомную электростанцию и все ядерные объекты на Украине под контроль Киева. Информация следует из заявления, распространённого МИД Германии.

"Мы призываем Россию незамедлительно передать Запорожскую АЭС и все ядерно-технические объекты внутри международно признанных границ Украины под полный контроль их законного владельца — Украины, а также обеспечить их безопасную эксплуатацию", — заявили министры.