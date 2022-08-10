Главы МИД G7 призвали Россию передать под контроль Украины Запорожскую АЭС
Министры иностранных дел государств G7 призвали Россию незамедлительно передать Запорожскую атомную электростанцию и все ядерные объекты на Украине под контроль Киева. Информация следует из заявления, распространённого МИД Германии.
"Мы призываем Россию незамедлительно передать Запорожскую АЭС и все ядерно-технические объекты внутри международно признанных границ Украины под полный контроль их законного владельца — Украины, а также обеспечить их безопасную эксплуатацию", — заявили министры.
Политики убеждены в том, что украинский персонал "должен быть в состоянии выполнять свои задачи без угроз и давления". По их мнению, "занятие Россией Запорожской АЭС" несёт за собой некую угрозу.
Лайф сообщал, что 7 августа украинские силовики обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО "Ураган". Ракета успела выпустить осколочные боевые элементы, и расстояние между местом их падения и действующим энергоблоком не превысило 400 метров. В Минобороны РФ назвали обстрел этого объекта "актом ядерного терроризма". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о надежде России на то, что страны Запада смогут воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы остановить обстрел Запорожской АЭС.
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