НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 августа, 11:03

Минцифры собирает кадровый резерв IT-специалистов

Минцифры планирует сформировать кадровый резерв IT-специалистов

Минцифры планирует сформировать кадровый резерв из руководителей и специалистов из IT-сферы, чтобы развивать команды цифровой трансформации в госсекторе. Как заявили в пресс-службе ведомства, он будет создан на площадке рекрутингового центра министерства в структуре Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС.

"Минцифры России формирует кадровый резерв IT-профессионалов. IT-специалисты из Москвы и регионов России могут войти в кадровый резерв высококвалифицированных руководителей и специалистов цифровой трансформации", — сообщили в ведомстве.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, цифровая трансформация — одна из пяти национальных целей, которые поставил президент РФ Владимир Путин. Планируется, что сформированный резерв будут обучать необходимым навыкам, а позже трудоустраивать в органы власти и бюджетные организации, которые реализуют проекты цифровой трансформации. Кроме того, они смогут получить оценку личностных и профкомпетенций, а также индивидуальный паспорт с персональными рекомендациями по профессиональному развитию.

Минцифры заверило, что собирать биометрию без согласия россиян не будут

Минцифры заверило, что собирать биометрию без согласия россиян не будут

Ранее на "Госуслугах" начался приём заявок на получение отсрочки в рамках осеннего призыва для IT-специалистов. Заполнить форму на своих сотрудников должны сами организации до 11 августа.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров