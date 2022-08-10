Минцифры собирает кадровый резерв IT-специалистов

Минцифры планирует сформировать кадровый резерв из руководителей и специалистов из IT-сферы, чтобы развивать команды цифровой трансформации в госсекторе. Как заявили в пресс-службе ведомства, он будет создан на площадке рекрутингового центра министерства в структуре Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС.

"Минцифры России формирует кадровый резерв IT-профессионалов. IT-специалисты из Москвы и регионов России могут войти в кадровый резерв высококвалифицированных руководителей и специалистов цифровой трансформации", — сообщили в ведомстве.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, цифровая трансформация — одна из пяти национальных целей, которые поставил президент РФ Владимир Путин. Планируется, что сформированный резерв будут обучать необходимым навыкам, а позже трудоустраивать в органы власти и бюджетные организации, которые реализуют проекты цифровой трансформации. Кроме того, они смогут получить оценку личностных и профкомпетенций, а также индивидуальный паспорт с персональными рекомендациями по профессиональному развитию.