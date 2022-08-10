ФИФА может перенести начало ЧМ-2022 в Катаре
В Международной федерации футбола (ФИФА) задумались над переносом даты начала чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Об этом сообщает портал Marca со ссылкой на Diario Ole.
Предложение связано с тем, что традиционно команда-хозяйка турнира должна открывать чемпионат, но в расписании перед игрой Катара и Эквадора стоят матчи Нидерланды – Сенегал и Англия – Иран, так как в апреле ФИФА перенесла начало встречи катарцев с эквадорцами в группе A с 13:00 на 19:00 по московскому времени.
Матч-открытие турнира между сборными Катара и Эквадора запланирован на 21 ноября. ФИФА рассматривает возможность переноса встречи на 20 ноября, но окончательное решение будет принято по результатам голосования.
Ранее Лайф сообщал, что Международная федерация футбола продлила на год возможность иностранным футболистам и тренерам приостанавливать действия контрактов с клубами из России.
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Getty Images / Harold Cunningham