ФИФА может перенести начало ЧМ-2022 в Катаре

В Международной федерации футбола (ФИФА) задумались над переносом даты начала чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Об этом сообщает портал Marca со ссылкой на Diario Ole.

Предложение связано с тем, что традиционно команда-хозяйка турнира должна открывать чемпионат, но в расписании перед игрой Катара и Эквадора стоят матчи Нидерланды – Сенегал и Англия – Иран, так как в апреле ФИФА перенесла начало встречи катарцев с эквадорцами в группе A с 13:00 на 19:00 по московскому времени.

Матч-открытие турнира между сборными Катара и Эквадора запланирован на 21 ноября. ФИФА рассматривает возможность переноса встречи на 20 ноября, но окончательное решение будет принято по результатам голосования.