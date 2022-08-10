В Тюмени телефонные мошенники пытались украсть у майора юстиции 300 тысяч рублей
В Тюмени телефонные мошенники пытались обокрасть следователя на 300 тысяч рублей. Сотрудник правоохранительных органов подыграл злоумышленникам и назначил встречу для передачи денег. Однако вместо него к месту выехала опергруппа. Об этом рассказали в пресс-центре МВД России.
По данным ведомства, мошенники, пытаясь в очередной раз найти жертву, случайно набрали служебный номер следователя отдела полиции Тюмени. По телефону женщина несчастным голосом рассказала, что попала в ДТП и ей срочно нужны деньги. После этого она передала трубку мужчине, который представился следователем и предложил майору юстиции за вознаграждение помочь виновнице аварии избежать уголовной ответственности.
"Понимая, что общается с аферистами, майор юстиции начал им подыгрывать. Он заявил, что готов отдать 300 тысяч рублей. Одновременно связался с коллегами из уголовного розыска и сообщил адрес, по которому должна состояться передача денежных средств. В назначенное место за деньгами пришла 26-летняя жительница Екатеринбурга, где её ждали оперативники", — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, добавив, что сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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