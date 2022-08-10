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10 августа, 11:06

В Пентагоне заявили, что НАТО "не представляет угрозы" для России

Глава Минобороны США Остин утверждает, что НАТО не стремится к противостоянию с Россией

Министр обороны США ЛЛойд Остин отверг возможность противостояния России и НАТО. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам встречи с его латвийским коллегой Артисом Пабриксом в Риге. По словам Остина, Североатлантический альянс не стремится к конфронтации с Москвой и якобы не является угрозой для нее.

"Давайте проясним: мы не ищем конфронтации с Россией и не представляем для неё угрозы. Наша позиция лишь отражает приверженность Пятой статье, где говорится, что нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех", — приводит ТАСС слова главы Пентагона.

Российский сенатор назвал самый страшный кошмар НАТО

Российский сенатор назвал самый страшный кошмар НАТО

Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия симметрично ответит на расширение инфраструктуры НАТО в Швеции и Финляндии. По словам политика, решение о вступлении Стокгольма и Хельсинки в альянс не укрепляет безопасность на Балтике, а наоборот, серьёзно осложняет ситуацию с её обеспечением.


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flickr.com/ Morning Calm Weekly Newspaper Installation

Алексей Берковиц

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