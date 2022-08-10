В Пентагоне заявили, что НАТО "не представляет угрозы" для России

Министр обороны США ЛЛойд Остин отверг возможность противостояния России и НАТО. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам встречи с его латвийским коллегой Артисом Пабриксом в Риге. По словам Остина, Североатлантический альянс не стремится к конфронтации с Москвой и якобы не является угрозой для нее.

"Давайте проясним: мы не ищем конфронтации с Россией и не представляем для неё угрозы. Наша позиция лишь отражает приверженность Пятой статье, где говорится, что нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех", — приводит ТАСС слова главы Пентагона.