Глава НАТО Столтенберг отказался прогнозировать сроки окончания спецоперации на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал прогнозировать вероятные сроки окончания конфликта на Украине, а также оценивать его последствия. В интервью черногорской газете Vijesti он заявил, что не считает возможным предвидеть, как долго продлится украинский кризис и "какие будут долгосрочные последствия".

"Важно продолжить поддерживать Украину, сколько бы ни потребовалось. Конечно, вся военная, экономическая и гуманитарная поддержка, которую мы предоставляем Украине, имеет высокую цену, но цена отказа от поддержки Украины была бы намного больше", — высказал мнение глава альянса.