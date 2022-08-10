НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 августа, 23:24

Глава НАТО Столтенберг отказался прогнозировать сроки окончания спецоперации на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал прогнозировать вероятные сроки окончания конфликта на Украине, а также оценивать его последствия. В интервью черногорской газете Vijesti он заявил, что не считает возможным предвидеть, как долго продлится украинский кризис и "какие будут долгосрочные последствия".

"Важно продолжить поддерживать Украину, сколько бы ни потребовалось. Конечно, вся военная, экономическая и гуманитарная поддержка, которую мы предоставляем Украине, имеет высокую цену, но цена отказа от поддержки Украины была бы намного больше", — высказал мнение глава альянса.

Столтенберг заявил, что Европа в самом опасном положении со времён Второй мировой войны

Столтенберг заявил, что Европа в самом опасном положении со времён Второй мировой войны

А ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс пока что сконцентрирован на поставках Украине военной помощи, а не на подготовке Киева к интеграции в союз. Он также признал, что НАТО приходится платить за помощь Украине. Но если бы альянс не поддерживал Киев, то расплата была бы больше, утверждает генсек.

Обложка ©

ТАСС / АР / Bernat Armangue

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров