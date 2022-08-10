В МИД заявили, что Россия и США обсудят приостановку инспекций в рамках СНВ-3

Специалисты России и США будут обсуждать приостановку инспекций в рамках СНВ-3, об этом сообщил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий. Как указал дипломат, представителям Вашингтона необходимо будет определиться с тем, как они хотят поступать дальше.

"Это технический вопрос. Прежде чем обсуждать вопрос широко и публично, его необходимо рассмотреть специалистам в области договора, инспекционной деятельности. Там есть немало нюансов", — сказал Вишневецкий, отвечая на вопрос, были ли уже контакты между Россией и США по поводу приостановки инспекций.

Это является предметом того, о чём российские специалисты будут разговаривать с американцами, добавил дипломат. Теперь, по его словам, будут взаимные обсуждения, "после последует какая-то реакция США". Вишневецкий полагает, что она не будет очень быстрой, поскольку американской стороне нужно "всё основательно изучить и понять, что они хотят делать дальше". Он указал, что с юридической точки зрения позиция Москвы хорошо проработана, предложения Москвы предусмотрены договором.

"Понятно, что такое происходит впервые. Действительно, возникает неравноправная ситуация. Наши инспекторы не могут лететь через территорию Европы, нам не дают возможности получить транзитные визы, не дают пролететь нашим самолётам. Мы никаких ограничений на этот счёт против США не вводили", — сказал дипломат.

Как уточнил Вишневецкий, прежде чем запрашивать инспекцию в рамках ДСНВ, Россия предложила США договориться о том, как действовать в этой ситуации. Вместо этого, по его словам, американская сторона "вбросила" запрос на инспекцию, и данная акция носила явно провокационный характер.

"Последовал соответствующий наш ответ. По договору мы должны были ответить очень быстро — реакция на инспекцию может быть в течение 32 часов. Мы оперативно отреагировали", — резюмировал дипломат.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Москва временно выводит свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий Штатов, которые фактически лишают РФ права на инспекции в США. В МИД заверили, что после решения всех проблем, связанных с инспекциями, Россия незамедлительно отменит решение об их приостановке.