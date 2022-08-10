На форум "Армия-2022" приедут военные делегации из 72 стран

Делегации из 72 стран подтвердили участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", который состоится на объектах подмосковного парка "Патриот", полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте.

"На сегодняшний день 72 государства подтвердили участие своих официальных военных делегаций в мероприятиях форума. Представить образцы своей продукции планируют около полутора тысяч предприятий и организаций, в том числе зарубежных", — рассказал замглавы Минобороны РФ генерал армии Павел Попов на брифинге для иностранных военных атташе.

Помимо 289 мероприятий зарубежных партнёров ждёт показ возможностей вооружения, военной и специальной техники. Также планируются переговоры и деловые встречи руководства МО РФ с представителями иностранных делегаций и подписание госконтрактов с предприятиями на сумму более 500 миллиардов рублей.