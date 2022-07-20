Шойгу проинспектировал задействованную в ходе СВО группировку "Запад"
Шойгу проинспектировал задействованную в ходе СВО группировку "Запад"
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Запад", участвующую в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Шойгу проинспектировал задействованную в ходе СВО группировку "Запад". Видео © Минобороны РФ
На командном пункте глава военного ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и о выполняемых в зоне ответственности боевых задачах.
По итогам Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жёсткому пресечению новых средств контрбатарейной борьбы и обстрелов жилых кварталов освобождённых населённых пунктов.
Ранее Лайф рассказывал, что Шойгу проинспектировал участвующие в "Операции Z" группировки войск России "Юг" и "Центр", а позднее прибыл на командный пункт группировки "Восток".
Кадр из видео Минобороны РФ