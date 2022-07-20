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Опубликовано 20 июля 2022, 06:06

Шойгу проинспектировал задействованную в ходе СВО группировку "Запад"

Шойгу проинспектировал задействованную в ходе СВО группировку "Запад"

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Запад", участвующую в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Шойгу проинспектировал задействованную в ходе СВО группировку "Запад". Видео © Минобороны РФ

На командном пункте глава военного ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и о выполняемых в зоне ответственности боевых задачах.

По итогам Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жёсткому пресечению новых средств контрбатарейной борьбы и обстрелов жилых кварталов освобождённых населённых пунктов.

Шойгу дал указание группировке "Восток" приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ
Шойгу дал указание группировке "Восток" приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ

Ранее Лайф рассказывал, что Шойгу проинспектировал участвующие в "Операции Z" группировки войск России "Юг" и "Центр", а позднее прибыл на командный пункт группировки "Восток".

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Кадр из видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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