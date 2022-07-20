Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Запад", участвующую в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Шойгу проинспектировал задействованную в ходе СВО группировку "Запад". Видео © Минобороны РФ

На командном пункте глава военного ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и о выполняемых в зоне ответственности боевых задачах.