Посольство России ответило на угрозу санкциями за освобождение территорий Украины
Посольство РФ: Мы возвращаем мир на освобождённые территории Украины
Посольство России в США ответило на заявления представителей Белого дома по поводу намерений России "аннексировать украинские территории". Дипломаты заявили о ложности утверждений о захватническом характере российской военной спецоперации.
"Мы возвращаем мир на освобождённые территории, создаём условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности", — говорится в публикации в Telegram-канале посольства.
Как сообщал Лайф, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кёрби заявил, что Вашингтон не намерен признавать присоединение территорий, которые считает украинскими, к РФ. Он пригрозил санкциями, если это случится.
Херсон. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев