Посольство России ответило на угрозу санкциями за освобождение территорий Украины

Посольство России в США ответило на заявления представителей Белого дома по поводу намерений России "аннексировать украинские территории". Дипломаты заявили о ложности утверждений о захватническом характере российской военной спецоперации.

"Мы возвращаем мир на освобождённые территории, создаём условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности", — говорится в публикации в Telegram-канале посольства.