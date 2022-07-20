ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 июля 2022, 03:51
4321

Посольство России ответило на угрозу санкциями за освобождение территорий Украины

Посольство РФ: Мы возвращаем мир на освобождённые территории Украины

Посольство России в США ответило на заявления представителей Белого дома по поводу намерений России "аннексировать украинские территории". Дипломаты заявили о ложности утверждений о захватническом характере российской военной спецоперации.

"Мы возвращаем мир на освобождённые территории, создаём условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности", говорится в публикации в Telegram-канале посольства.

Матвиенко: Жители ДНР и ЛНР сами решат вопрос о статусе территорий и вхождении в РФ
Матвиенко: Жители ДНР и ЛНР сами решат вопрос о статусе территорий и вхождении в РФ

Как сообщал Лайф, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кёрби заявил, что Вашингтон не намерен признавать присоединение территорий, которые считает украинскими, к РФ. Он пригрозил санкциями, если это случится.

BannerImage

Херсон. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Андрей Григорьев
  • Новости
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar