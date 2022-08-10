Эксперт поддержал идею блокировать переводы россиян для борьбы с мошенниками

Временная "заморозка" средств на промежуточных счетах до получения дополнительного подтверждения должна помочь россиянам сохранить личные финансы. Такое мнение в интервью с радио Sputnik высказал эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов.

"Инициатива временно блокировать переводы до подтверждения личности отправителя давно обсуждается в банковском сообществе. Эта мера должна сократить объём похищаемых денежных средств. Вопрос только в том, насколько подобная вещь будет эффективна. В целом инициатива должна положительно сработать", — считает он.

Сизов напомнил о том, что в первую очередь защититься от мошенников должны сами россияне, перестав верить их уловкам. По его словам, не нужно "вестись" на обещания и просьбы злоумышленников и всегда перепроверять полученную информацию.

"Также стоит почитать в Интернете о том, по каким поводам обычно звонят мошенники. Если вы будете знать, что обычно говорят злоумышленники, то у вас будет меньше риск стать их жертвой", — заключил эксперт.