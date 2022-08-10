Производитель HIMARS не смог восстановить данные после атаки русских хакеров
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, которая является производителем поставляемых на Украину РСЗО HIMARS, восстановила работу сайта, но не данные. Об этом сообщили русские хакеры из группировки Killnet, которые накануне атаковали ресурс.
"Всё. Системы Lockheed Martin восстановлены, а данные — нет. The end", — написали они в телеграм-канале.
Лайф напоминает, русские хакеры из группировки Killnet, как и анонсировали, обрушили сайт американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin — производителя поставляемых на Украину РСЗО HIMARS. Киберспециалисты считают, что компания "является фактическим спонсором мирового терроризма, несёт ответственность "за тысячи и тысячи человеческих смертей".