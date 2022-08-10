Синдром разбитого сердца: От несчастной любви и впрямь можно умереть

Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский рассказал в беседе с Ura.ru, что человек может умереть даже от неразделённой любви. По его словам, бывали случаи, когда причиной смерти указывался синдром разбитого сердца.

Ни один влюблённый человек не застрахован от неудачного исхода отношений. В таком случае наступает стрессовая ситуация, влекущая за собой тяжёлые изменения в сердце — миокардиодистрофию. Причём, как отметил врач, это не всегда сопровождается выраженными коронарными проявлениями. Когда сосуды сердца сжимаются, то возникает спазм, нарушается кровоток и в мышцах сердца происходит кровоизлияние, может наступить смертельный исход, пояснил Серебрянский.

По его словам, синдром разбитого сердца часто происходит из-за любви и является одной из ведущих причин тревожности. Причём это касается не только отношений с мужчиной или женщиной, а может быть из-за потери родственников, близких или друзей. Сердце не выдерживает, происходит разрыв, кровь выходит, оно перестает сокращаться, в результате чего человек просто умирает. Однако это совсем не повод отказываться от чувств и любви, уверяет кардиолог.

"Человек больше страдает не столько от того, что сам перестал любить, а от того, что его вдруг больше не любят. Когда мы любим, то возникает момент для жизни, полёта и созидания. Когда мы разлюбили, возникает пустота, стремление к чему-то пропадает. Не бойтесь и позволяйте себя любить, но берегите нервы и сердце во избежание болезней и синдромов", — отметил профессор.