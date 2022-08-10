Росгвардия ликвидировала ещё 39 операторов украинских беспилотников в ЛНР
В ходе спецоперации росгвардейцы ликвидировали ещё 39 операторов украинских беспилотников в ЛНР.
"В Луганской Народной Республике в ходе радиоэлектронной разведки росгвардейцы зафиксировали местоположение 39 операторов беспилотных летательных аппаратов — националистов. Данные переданы на командный пункт. В результате огневого поражения артиллерией цели прекратили активность", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Напомним, 2 августа Росгвардия сообщила о ликвидации 13 украинских операторов беспилотников в ЛНР, а 4 августа — об уничтожении ещё 24 операторов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ