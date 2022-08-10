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Регион
Опубликовано 10 августа 2022, 12:01
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Росгвардия ликвидировала ещё 39 операторов украинских беспилотников в ЛНР

В ходе спецоперации росгвардейцы ликвидировали ещё 39 операторов украинских беспилотников в ЛНР.

"В Луганской Народной Республике в ходе радиоэлектронной разведки росгвардейцы зафиксировали местоположение 39 операторов беспилотных летательных аппаратов — националистов. Данные переданы на командный пункт. В результате огневого поражения артиллерией цели прекратили активность", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

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Напомним, 2 августа Росгвардия сообщила о ликвидации 13 украинских операторов беспилотников в ЛНР, а 4 августа — об уничтожении ещё 24 операторов.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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