Росгвардия ликвидировала ещё 39 операторов украинских беспилотников в ЛНР

В ходе спецоперации росгвардейцы ликвидировали ещё 39 операторов украинских беспилотников в ЛНР.

"В Луганской Народной Республике в ходе радиоэлектронной разведки росгвардейцы зафиксировали местоположение 39 операторов беспилотных летательных аппаратов — националистов. Данные переданы на командный пункт. В результате огневого поражения артиллерией цели прекратили активность", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.