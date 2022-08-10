НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 августа, 12:01

Росгвардия ликвидировала ещё 39 операторов украинских беспилотников в ЛНР

В ходе спецоперации росгвардейцы ликвидировали ещё 39 операторов украинских беспилотников в ЛНР.

"В Луганской Народной Республике в ходе радиоэлектронной разведки росгвардейцы зафиксировали местоположение 39 операторов беспилотных летательных аппаратов — националистов. Данные переданы на командный пункт. В результате огневого поражения артиллерией цели прекратили активность", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

"Начальный уровень": Российский зенитчик назвал беспилотники Bayraktar лёгкой целью

"Начальный уровень": Российский зенитчик назвал беспилотники Bayraktar лёгкой целью

Напомним, 2 августа Росгвардия сообщила о ликвидации 13 украинских операторов беспилотников в ЛНР, а 4 августа — об уничтожении ещё 24 операторов.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров