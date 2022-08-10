Порноактрису и тиктокершу Анастасию Гришман нашли убитой в Петербурге. Главный подозреваемый — её бойфренд

В Санкт-Петербурге найдена мёртвой тиктокерша, порноактриса и OnlyFans-модель Анастасия Гришман (настоящая фамилия Хамловская). Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

По данным канала, тревогу забила подруга 26-летней девушки и заявила об исчезновении в полицию. Сотрудники отправились на поиски и обнаружили модель в квартире на Южном шоссе. Она была мертва, на теле было шесть следов от ножевых ударов.

По предварительным данным, в жестокой расправе подозревается сожитель блогерши — неоднократно судимый 24-летний Дмитрий. Девушка вместе с ним снимала взрослый контент. Сейчас его ищут.