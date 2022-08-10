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10 августа, 10:37
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Порноактрису и тиктокершу Анастасию Гришман нашли убитой в Петербурге. Главный подозреваемый — её бойфренд

Известную порноактрису и тиктокершу Анастасию Гришман нашли убитой в Петербурге

<p>Анастасия Гришман (Хамловская). Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/mashmoyka/9963" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Mash на Мойке</a></p>

Анастасия Гришман (Хамловская). Обложка © Telegram / Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге найдена мёртвой тиктокерша, порноактриса и OnlyFans-модель Анастасия Гришман (настоящая фамилия Хамловская). Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

По данным канала, тревогу забила подруга 26-летней девушки и заявила об исчезновении в полицию. Сотрудники отправились на поиски и обнаружили модель в квартире на Южном шоссе. Она была мертва, на теле было шесть следов от ножевых ударов.

По предварительным данным, в жестокой расправе подозревается сожитель блогерши — неоднократно судимый 24-летний Дмитрий. Девушка вместе с ним снимала взрослый контент. Сейчас его ищут.

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Ранее Лайф сообщал, что житель Новосибирска убил 17-летнюю девушку на улице на глазах у водителей проезжавших машин. Перед этим он угрожал, что принесёт отрубленную голову жертвы к ногам её родителей. Известно, что он имеет судимость за "причинение лёгкого вреда здоровью" другой школьнице.

Оксана Попова

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