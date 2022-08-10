Порноактрису и тиктокершу Анастасию Гришман нашли убитой в Петербурге. Главный подозреваемый — её бойфренд
Известную порноактрису и тиктокершу Анастасию Гришман нашли убитой в Петербурге
Анастасия Гришман (Хамловская). Обложка © Telegram / Mash на Мойке
В Санкт-Петербурге найдена мёртвой тиктокерша, порноактриса и OnlyFans-модель Анастасия Гришман (настоящая фамилия Хамловская). Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".
По данным канала, тревогу забила подруга 26-летней девушки и заявила об исчезновении в полицию. Сотрудники отправились на поиски и обнаружили модель в квартире на Южном шоссе. Она была мертва, на теле было шесть следов от ножевых ударов.
По предварительным данным, в жестокой расправе подозревается сожитель блогерши — неоднократно судимый 24-летний Дмитрий. Девушка вместе с ним снимала взрослый контент. Сейчас его ищут.
Ранее Лайф сообщал, что житель Новосибирска убил 17-летнюю девушку на улице на глазах у водителей проезжавших машин. Перед этим он угрожал, что принесёт отрубленную голову жертвы к ногам её родителей. Известно, что он имеет судимость за "причинение лёгкого вреда здоровью" другой школьнице.