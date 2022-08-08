Женщина оторвала мужчине яичко за отказ отдать ей банковскую карту

В Белоруссии женщина оторвала мужчине яичко за то, что тот отказался отдавать ей свою банковскую карту. Об этом пишет портал "Регионы.by".

Всё произошло в Гродненской области, причём начался конфликт между супругами. Местный житель получил зарплату и на радостях отправился к другу отмечать такое грандиозное событие. Причём забулдыга совсем забыл спросить свою жену, которая явно была не рада его пристрастию к алкоголю. В итоге она начала звонить горе-супругу и требовать, чтобы тот вернулся домой.

В какой-то момент куролесивший мужчина и вовсе перестал выходить на связь, чем не на шутку разозлил свою даму сердца. Женщина пришла в ярость и отправила разбираться в ситуации свою дочь и зятя. А те, чтобы было веселее, взяли с собой ещё и подругу, совершенно не подозревая, к каким последствиям может привести их безобидное решение.

Именно эта подруга стала ключевой фигурой в конфликте. Придя на место, она не стала ничего слушать от выпившего и на отказ отдать карту с получкой просто схватила мужчину за половые органы и провернула их. Однако совсем не рассчитала силу, из-за чего пришлось вызывать скорую. Позже к медикам присоединились и полицейские. Одно яичко мужчине пришлось ампутировать. А женщине теперь грозит наказание за нанесение тяжких телесных повреждений.