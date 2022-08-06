В Бердске 15-летняя школьница зарезала мать в день её рождения

Одна из знакомых подростка рассказала, что у девочки почти не было друзей и в классе она была "тихоней". По мнению сверстницы, мать преступницы была хорошей. Однако другой точки зрения придерживаются пользователи соцсетей. По их словам, женщина злоупотребляла спиртным и относилась к дочери "как к грязи". Комментаторы также уверены, что подросток страдала неврологическим недугом, поэтому в момент убийства могла не до конца понимать, что делает.