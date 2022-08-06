В Бердске 15-летняя школьница зарезала мать в день её рождения
В городе Бердске Новосибирской области 15-летняя школьница зарезала мать. Как сообщает kp.ru, жуткий инцидент произошёл в день рождения женщины, 30 июля.
Одна из знакомых подростка рассказала, что у девочки почти не было друзей и в классе она была "тихоней". По мнению сверстницы, мать преступницы была хорошей. Однако другой точки зрения придерживаются пользователи соцсетей. По их словам, женщина злоупотребляла спиртным и относилась к дочери "как к грязи". Комментаторы также уверены, что подросток страдала неврологическим недугом, поэтому в момент убийства могла не до конца понимать, что делает.
Пока непонятно, что побудило девочку пойти на такой ужасный шаг. На данный момент в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ за убийство, проводится предварительное расследование", — заявили в СУ СК РФ ПО Новосибирской области.
Ранее Лайф писал, что житель Екатеринбурга зарезал молодую жену, а затем покончил с собой. В квартире пары всё это время спал их пятимесячный сын. Позже стало известно, что мать зарезанной мужем девушки возьмёт опеку над маленьким внуком.
Shutterstock