В Ростове-на-Дону 16-летняя девочка надругалась над второклассником в подъезде

В Ростове-на-Дону 16-летняя девочка-подросток совратила второклассника и надругалась над ним на лестничной клетке в подъезде многоквартирного дома. Об инциденте стало известно местному изданию "Ростов сегодня".

Вопиющий случай произошёл в июле в жилой многоэтажке, расположенной по улице Ерёменко. В жертву девочка выбрала себе восьмилетнего ученика младших классов лицея № 103. Однако тот после инцидента рассказал обо всём бабушке, которая не стала медлить и обратилась в полицию с заявлением.

По данному факту возбудили уголовное дело. Позже стало известно, что девочка-подросток нигде не учится и наблюдается у психиатра из-за проблем с психическим здоровьем.