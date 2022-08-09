Маленьким детям пришлось 8 часов лететь в самолёте рядом с сидевшей в кресле умершей матерью

Британская туристка, летевшая на родину из Гонконга вместе с мужем и маленькими детьми, умерла через два часа после взлёта. Погибшую оставили в её кресле, рядом с близкими, на последние восемь часов полёта, сообщает The Mirror.

Как пишет издание, Хелен Роудс прожила с семьёй за границей последние 15 лет. В начале рейса женщина крепко уснула, через некоторое время муж заметил, что она не дышит. Помочь британке уже было нельзя. Самолёт приземлился только во Франкфурте, где семья должна была сделать пересадку.

Теперь друзья женщины объявили сбор средств, чтобы помочь её супругу оплатить транспортировку тела в Великобританию. Причины трагической смерти выясняются, как и другие обстоятельства произошедшего.