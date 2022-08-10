Россияне составили топ самых интересных профессий

Россияне считают профессии дизайнера и художника, артиста и космонавта самыми интересными. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Работа.ру", с результатами которых ознакомился RT.

Согласно опросу, 33% считают, что самые интересные профессии у дизайнеров и художников. За ними следуют артисты, музыканты, учёные и журналисты — по 31%. В пятёрку лидеров вошли и космонавты, за которых проголосовали 29% респондентов.

IT-специалисты и моряки получили по 21%, а 20% уверены — самая лучшая профессия у пилотов. Кроме того, за преподавателей и учителей проголосовали 15%, за экологов — 12%, а работу ветеринаров, юристов и специалистов из сферы красоты — визажистов и парикмахеров — предпочли бы 11%.