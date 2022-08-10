На рассмотрение ЕС внесли вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что инициатива о том, чтобы запретить выдачу шенгенских виз гражданам России, внесена на обсуждение в ЕС.

"Он (проект. — Прим. Лайфа) внесён некоторыми странами в ЕС и тем самым находится на повестке. Правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС", — сказал он на брифинге в Берлине.

Хебештрайт отметил, что дискуссии не завершены, а также попросил "набраться терпения". По его словам, Берлин принял предложение к сведению, но пока не намерен оценивать возможные результаты.