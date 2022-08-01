Британцев напугали слова Путина о поставках ракет "Циркон" в вооружённые силы

Слова российского президента Владимира Путина о скорых поставках в ВС РФ гиперзвуковых комплексов "Циркон" вызвали панику в Великобритании. Об этом сообщил аналитик издания The Mirror Дуглас Пейшент.

"Это гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, и за последний год Россия провела множество испытательных пусков "Циркона" с военных кораблей и подводных лодок", — напомнил обозреватель.

Он подчеркнул, что при такой скорости "Циркон" может долететь до Лондона за пять минут. Пейшент также обратил внимание на то, что Путин во время выступления на Главном параде в День Военно-морского флота сказал, что ВМФ РФ сможет ответить всем, кто посягнёт на суверенитет и свободу России.