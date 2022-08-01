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1 августа, 06:22

Британцев напугали слова Путина о поставках ракет "Циркон" в вооружённые силы

Mirror: Слова Путина об оснащении кораблей ВМФ РФ "Цирконами" вызвали панику в Британии

Слова российского президента Владимира Путина о скорых поставках в ВС РФ гиперзвуковых комплексов "Циркон" вызвали панику в Великобритании. Об этом сообщил аналитик издания The Mirror Дуглас Пейшент.

"Это гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, и за последний год Россия провела множество испытательных пусков "Циркона" с военных кораблей и подводных лодок", — напомнил обозреватель.

Он подчеркнул, что при такой скорости "Циркон" может долететь до Лондона за пять минут. Пейшент также обратил внимание на то, что Путин во время выступления на Главном параде в День Военно-морского флота сказал, что ВМФ РФ сможет ответить всем, кто посягнёт на суверенитет и свободу России.

Опубликовано видео пуска ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море

Опубликовано видео пуска ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море

Напомним, 31 июля в ходе Главного военно-морского парада Владимир Путин анонсировал поставки ракетных комплексов "Циркон" в ВС РФ в ближайшее время. Он добавил, что первым на боевое дежурство с этим оружием на борту заступит фрегат "Адмирал Горшков".

Обложка ©

Kremlin.ru

Александра Васильева

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