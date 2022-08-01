В красноярской деревне староверов задержали мужчину, 12 лет разыскиваемого за разврат
Полицейские задержали в деревне староверов Новомариновка в Красноярском крае мужчину, которого 12 лет разыскивали за разврат. Он отрастил бороду, стал похож на местных жителей и так скрывался от правосудия, сообщили в краевом главке МВД.
Преступление, подробности которого не раскрываются, злоумышленник совершил в 2010 году на территории Иркутской области, после чего скрылся. В деревне староверов мужчина прожил последний год. Документов у него не было, всё это время он занимался случайными подработками.
"В деревне староверов Новомариновка задержали мужчину 1962 года рождения, находившегося 12 лет в федеральном розыске. Скрывался от правосудия злоумышленник за совершение в 2010 году на территории Иркутской области преступления, предусмотренного статьёй 135 УК РФ "Развратные действия", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Лайф писал о том, как под Челябинском судимый россиянин пытался уйти от наказания, выпрыгнув из окна пятого этажа отдела полиции. Однако избежать правосудия он всё же не смог. На место приехала бригада скорой помощи, которая доставила пострадавшего в больницу. Там у него обнаружили многочисленные переломы, в частности костей таза и одного из рёбер.
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