В красноярской деревне староверов задержали мужчину, 12 лет разыскиваемого за разврат

Полицейские задержали в деревне староверов Новомариновка в Красноярском крае мужчину, которого 12 лет разыскивали за разврат. Он отрастил бороду, стал похож на местных жителей и так скрывался от правосудия, сообщили в краевом главке МВД.

Преступление, подробности которого не раскрываются, злоумышленник совершил в 2010 году на территории Иркутской области, после чего скрылся. В деревне староверов мужчина прожил последний год. Документов у него не было, всё это время он занимался случайными подработками.

"В деревне староверов Новомариновка задержали мужчину 1962 года рождения, находившегося 12 лет в федеральном розыске. Скрывался от правосудия злоумышленник за совершение в 2010 году на территории Иркутской области преступления, предусмотренного статьёй 135 УК РФ "Развратные действия", — говорится в сообщении ведомства.