Бойфренд порноактрисы Анастасии Гришман задержан за её убийство

В его социальных сетях ранее появился пост от якобы подруги Дмитрия. В тексте сказано, что юноша действительно убил модель. В оправдание автор поста заявил, что именно Гришина "так захотела".

"Это случилось потому, что Настя так хотела. А он согласился", — сказано в сообщении.

Лайф напоминает, накануне в Санкт-Петербурге была найдена мёртвой тиктокерша Анастасия Гришман. Тревогу забила подруга 26-летней девушки и заявила об исчезновении в полицию. Сотрудники отправились на поиски и обнаружили модель в квартире на Южном шоссе. Она была мертва: на теле было шесть следов от ножевых ударов. По предварительным данным, в жестокой расправе подозревается сожитель блогерши — неоднократно судимый 24-летний Дмитрий. Позже стало известно, что её тело неделю пролежало в квартире, но соцсети покойной были активны.