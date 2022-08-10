Бойфренд порноактрисы Анастасии Гришман задержан за её убийство
Задержан подозреваемый в убийстве порноактрисы Анастасии Гришман
Подозреваемый в убийстве Дмитрий Ч. Обложка © Instagram ( запрещён на территории Российской Федерации) / di.162.2
Подозреваемый в убийстве петербургской порноактрисы Анастасии Гришман 24-летний Дмитрий Ч. задержан. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В его социальных сетях ранее появился пост от якобы подруги Дмитрия. В тексте сказано, что юноша действительно убил модель. В оправдание автор поста заявил, что именно Гришина "так захотела".
"Это случилось потому, что Настя так хотела. А он согласился", — сказано в сообщении.
Лайф напоминает, накануне в Санкт-Петербурге была найдена мёртвой тиктокерша Анастасия Гришман. Тревогу забила подруга 26-летней девушки и заявила об исчезновении в полицию. Сотрудники отправились на поиски и обнаружили модель в квартире на Южном шоссе. Она была мертва: на теле было шесть следов от ножевых ударов. По предварительным данным, в жестокой расправе подозревается сожитель блогерши — неоднократно судимый 24-летний Дмитрий. Позже стало известно, что её тело неделю пролежало в квартире, но соцсети покойной были активны.