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10 августа, 12:36

"Платите из своего кармана!": Европейцы запустили "голодный" флешмоб против антироссийских санкций

Пользователи Twitter запустили "голодный" флешмоб против антироссийских санкций

Пользователи "Твиттера" запустили флешмоб под хештегом #againstSanctions ("Против санкций"). Европейцы публикуют фото пустых тарелок, намекая власти на последствия антироссийских ограничений. Люди пишут названия блюд на бумажных листках, говоря о том, что реальной еды нет, потому что её "съели" санкции.

  • Европейцы запустили флешмоб против антироссийских санкций. Фото © Twitter / Aijun Charito
    Европейцы запустили флешмоб против антироссийских санкций. Фото © Twitter / Aijun Charito
  • Европейцы запустили флешмоб против антироссийских санкций. Фото © Twitter / GangIleana
    Европейцы запустили флешмоб против антироссийских санкций. Фото © Twitter / GangIleana
  • Европейцы запустили флешмоб против антироссийских санкций. Фото © Twitter / Abdessalam Chri1
    Европейцы запустили флешмоб против антироссийских санкций. Фото © Twitter / Abdessalam Chri1
  • Европейцы запустили флешмоб против антироссийских санкций. Фото © Twitter / Akash Lajos
    Европейцы запустили флешмоб против антироссийских санкций. Фото © Twitter / Akash Lajos
  • Европейцы запустили флешмоб против антироссийских санкций. Фото © Twitter / Karren Zhijun
    Европейцы запустили флешмоб против антироссийских санкций. Фото © Twitter / Karren Zhijun

Европейцы запустили флешмоб против антироссийских санкций. Фото © Twitter / Aijun Charito

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Во флешмобе уже приняли участие жители Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании. На разных языках люди заявляют, что не будут платить за ошибки правительств их стран.

"Платите за санкции из своего кармана!" — говорится в публикациях пользователей.

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Александра Васильева

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