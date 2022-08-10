"Платите из своего кармана!": Европейцы запустили "голодный" флешмоб против антироссийских санкций

Пользователи "Твиттера" запустили флешмоб под хештегом #againstSanctions ("Против санкций"). Европейцы публикуют фото пустых тарелок, намекая власти на последствия антироссийских ограничений. Люди пишут названия блюд на бумажных листках, говоря о том, что реальной еды нет, потому что её "съели" санкции.











Во флешмобе уже приняли участие жители Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании. На разных языках люди заявляют, что не будут платить за ошибки правительств их стран.

"Платите за санкции из своего кармана!" — говорится в публикациях пользователей.