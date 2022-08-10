Эстонских студентов готовят к битве за съёмное жильё с украинскими беженцами
СМИ: Эстонским студентам придётся бороться за съёмное жильё с украинскими беженцами
Осенью студентам университетов Эстонии будет сложнее снять жильё из-за наплыва украинских беженцев, пишет местный портал ERR. К тому же из-за роста стоимости коммуналки цены за аренду кусаются: двухкомнатная квартира обойдётся теперь вместо 500 евро в 600.
"Хотя украинцы, спасающиеся от кризиса, уже не так массово приезжают в страну, они в значительной степени конкурируют со студентами за более скромное съёмное жильё", — пояснил исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara Меэлис Рянк.
По его словам, ажиотажным спросом пользуется аренда небольших и дешёвых помещений. Рекордные цены на электроэнергию заставляют людей снижать планку своих запросов.
Ранее Лайф рассказывал, что Шотландия прекратила принимать украинских беженцев. Власти объяснили своё решение нехваткой жилья для их размещения. Предполагается, что эта мера будет действовать три месяца.
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