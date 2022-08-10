Эстонских студентов готовят к битве за съёмное жильё с украинскими беженцами

Осенью студентам университетов Эстонии будет сложнее снять жильё из-за наплыва украинских беженцев, пишет местный портал ERR. К тому же из-за роста стоимости коммуналки цены за аренду кусаются: двухкомнатная квартира обойдётся теперь вместо 500 евро в 600.

"Хотя украинцы, спасающиеся от кризиса, уже не так массово приезжают в страну, они в значительной степени конкурируют со студентами за более скромное съёмное жильё", — пояснил исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara Меэлис Рянк.

По его словам, ажиотажным спросом пользуется аренда небольших и дешёвых помещений. Рекордные цены на электроэнергию заставляют людей снижать планку своих запросов.