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10 августа, 12:43

Эстонских студентов готовят к битве за съёмное жильё с украинскими беженцами

СМИ: Эстонским студентам придётся бороться за съёмное жильё с украинскими беженцами

Осенью студентам университетов Эстонии будет сложнее снять жильё из-за наплыва украинских беженцев, пишет местный портал ERR. К тому же из-за роста стоимости коммуналки цены за аренду кусаются: двухкомнатная квартира обойдётся теперь вместо 500 евро в 600.

"Хотя украинцы, спасающиеся от кризиса, уже не так массово приезжают в страну, они в значительной степени конкурируют со студентами за более скромное съёмное жильё", пояснил исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara Меэлис Рянк.

По его словам, ажиотажным спросом пользуется аренда небольших и дешёвых помещений. Рекордные цены на электроэнергию заставляют людей снижать планку своих запросов.

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Ранее Лайф рассказывал, что Шотландия прекратила принимать украинских беженцев. Власти объяснили своё решение нехваткой жилья для их размещения. Предполагается, что эта мера будет действовать три месяца.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

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