Охранника клуба в Севастополе наказали за секс с незнакомкой на барной стойке
Житель Севастополя, устроивший прилюдный секс в клубе. Обложка © Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
В Севастополе 32-летнего мужчину, который устроил прилюдный секс с незнакомой посетительницей в ночном клубе, арестовали на 14 суток. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.
"Рассмотрев собранные полицейскими материалы, суд постановил признать нарушителя виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 14 суток", — говорится в сообщении.
При этом девушку, которая вместе с ним совершала развратные действия на виду у прочих посетителей заведения, пока не нашли.
Напомним, всё произошло в местном ночном клубе Севастополя. Видео интима попало в Сеть и стало популярным, вызвав возмущение у многих пользователей. Полиция после недолгих поисков нашла одного из героев скандальных кадров — 32-летнего охранника. Он сказал, что был пьян и не осознавал своих действий.