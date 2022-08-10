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10 августа, 12:48

Охранника клуба в Севастополе наказали за секс с незнакомкой на барной стойке

<p>Житель Севастополя, устроивший прилюдный секс в клубе. Обложка © <a href="https://92.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/31739940" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю</a></p>

Житель Севастополя, устроивший прилюдный секс в клубе. Обложка © Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

В Севастополе 32-летнего мужчину, который устроил прилюдный секс с незнакомой посетительницей в ночном клубе, арестовали на 14 суток. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

"Рассмотрев собранные полицейскими материалы, суд постановил признать нарушителя виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 14 суток", — говорится в сообщении.

При этом девушку, которая вместе с ним совершала развратные действия на виду у прочих посетителей заведения, пока не нашли.

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Напомним, всё произошло в местном ночном клубе Севастополя. Видео интима попало в Сеть и стало популярным, вызвав возмущение у многих пользователей. Полиция после недолгих поисков нашла одного из героев скандальных кадров — 32-летнего охранника. Он сказал, что был пьян и не осознавал своих действий.

Николь Вербер

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