Охранника клуба в Севастополе наказали за секс с незнакомкой на барной стойке

В Севастополе 32-летнего мужчину, который устроил прилюдный секс с незнакомой посетительницей в ночном клубе, арестовали на 14 суток. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

"Рассмотрев собранные полицейскими материалы, суд постановил признать нарушителя виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 14 суток", — говорится в сообщении.

При этом девушку, которая вместе с ним совершала развратные действия на виду у прочих посетителей заведения, пока не нашли.