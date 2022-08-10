Актёр фильма "Этерна" внёс ясность в слухи о романе с фигуристкой Медведевой

Российский актёр театра и кино, звезда фильма "Этерна: Часть первая" Анар Халилов опроверг слухи о романе с фигуристкой Евгенией Медведевой. Он признался, что они во многом похожи, однако со спортсменкой его связывает только дружба.

"Да нет, какой роман! Мы просто дружим. Она супер. Мы весёлые ребята. Я люблю и очень уважаю людей, которые такие же трудоголики, как и я. Также я люблю людей, которые легко относятся к жизни. Просто есть мэтч, нам классно", — сказал актёр в интервью "Газете.ru".

При этом он отметил, что с Евгенией видится нечасто, потому что у обоих очень много работы. Из-за плотного графика у Халилова даже не хватает времени на то, чтобы посмотреть фигурное катание или соревнования по какому-нибудь другому виду спорта. Актёр утверждает, что сейчас он полностью сосредоточен на карьере, поэтому личная жизнь пока в стороне.