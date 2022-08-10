Назван самый действенный способ предотвратить возникновение растяжек
Врач Андреанова рассказала, как предотвратить возникновение растяжек
Врач-дерматовенеролог высшей категории тверской клиники "РЖД-Медицина" Юлия Андреанова в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, как предотвратить возникновение растяжек на коже. Кроме того, она отметила, что их появление может сигнализировать о проблемах в эндокринной системе.
По её словам, чаще всего они появляются на животе, бёдрах, молочных железах или плечах, причём могут быть разных цветов и различной степени выраженности. Причиной же их возникновения является растяжение кожи, в частности, в период роста, беременности или резкого набора веса.
"Легче предотвратить появление растяжек, поскольку избавиться от них тяжело", — предупредила Андреанова.
При этом велика вероятность получить растяжки при похудении. Поэтому планирующим сесть на диету лучше заранее проконсультироваться с диетологом и эндокринологом, отметила эксперт. Однако и наращивать мышечную массу при занятиях спортом следует под контролем тренера или спортивного врача. Также, чтобы сохранить ровную и красивую кожу на животе во время беременности, следует носить бандаж.
Ранее нутрициолог объяснила, как "правило тарелки" поможет не поправиться во время отпуска. По словам эксперта, всегда желательно находить альтернативу вредной еде. Например, заменить картошку фри запечённым картофелем, жареную рыбу — морепродуктами на пару, а вместо вредных сладостей питаться фруктами и ягодами. Также важно придерживаться дробного питания и разделять приём пищи на 3 порции. В корне неправильно пропускать приёмы и наедаться за весь день на ужин.
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