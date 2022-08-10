Назван самый действенный способ предотвратить возникновение растяжек

Врач-дерматовенеролог высшей категории тверской клиники "РЖД-Медицина" Юлия Андреанова в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, как предотвратить возникновение растяжек на коже. Кроме того, она отметила, что их появление может сигнализировать о проблемах в эндокринной системе.

По её словам, чаще всего они появляются на животе, бёдрах, молочных железах или плечах, причём могут быть разных цветов и различной степени выраженности. Причиной же их возникновения является растяжение кожи, в частности, в период роста, беременности или резкого набора веса.

"Легче предотвратить появление растяжек, поскольку избавиться от них тяжело", — предупредила Андреанова.

При этом велика вероятность получить растяжки при похудении. Поэтому планирующим сесть на диету лучше заранее проконсультироваться с диетологом и эндокринологом, отметила эксперт. Однако и наращивать мышечную массу при занятиях спортом следует под контролем тренера или спортивного врача. Также, чтобы сохранить ровную и красивую кожу на животе во время беременности, следует носить бандаж.