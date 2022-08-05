7 коварных привычек, приближающих старение

Существует мнение, что чем дольше остаёшься молодым, тем счастливее, активнее, успешнее будет жизнь. Избежать старения невозможно, однако этот процесс можно замедлить, отказавшись от нескольких плохих привычек. Лайфхаками поделился пластический хирург Дмитрий Скворцов.

Привычка мало спать и не иметь режима дня

Во сне организм восстанавливает растраченные за день ресурсы, происходит устранение клеточных поломок. Поэтому соблюдать режим дня и сна крайне важно. Фото © Shutterstock

Когда мы спим, организм всё же не отдыхает, как принято считать, но ведёт работу, обратно противоположную бодрствованию. Во сне мы накапливаем растраченные за день ресурсы, кроме того, устраняются все клеточные поломки — это кропотливая и крайне важная работа.

Привычка сидеть на диетах

Бесконечные эксперименты, которые современные люди ставят над своими организмами, зачастую не просто не приводят к желаемому результату, а наоборот, усугубляют проблемы. Всё дело в том, что, если питание несбалансированное, организм не получает необходимые ресурсы. У тех, кто сидит на обезжиренных диетах, хуже усваивается кальций. Это плохо влияет на кости, которые отвечают за красивую осанку, здоровые коленные суставы, крепкие зубы. Популярные нынче веганские диеты на деле подходят далеко не всем, поскольку растительные белки не обеспечивают в полной мере организм строительным материалом.

А "стройка" — это мышечный каркас спины, упругие ягодицы и, между прочим, здоровый кишечник, требующий постоянного обновления тканей Дмитрий Скворцов Пластический хирург

Привычка вести малоподвижный образ жизни

Белые воротнички проводят в офисе по девять часов, а то и больше. Малоподвижный образ жизни влечёт за собой проблемы со зрением и осанкой, отёки ног. Фото © Shutterstock

Жители больших городов, как никто, знают, что такое постоянная суета. Они же в курсе, каково проводить целый день в офисе, практически не двигаясь. При малоподвижном образе жизни даже условные десять тысяч шагов в день будут бесполезными, утверждает доктор Скворцов. Всё дело в том, что сидение на одном месте — за рабочим столом — "награждает" целым букетом негативных воздействий: здесь и отёк ног, и концентрация на глаза, неправильная осанка, в конце концов.

Посчитаем все рабочие часы пусть даже за несколько недель, и вот результат — застой лимфатической системы, который работает как спусковой крючок для каскада инфекционных заболеваний. Болеть часто — это ещё и плохо выглядеть, ведь ресурсы организма тратятся на борьбу с инфекцией, и их нет для накопления питания кожи. А если нет питания — нет и упругости тканей, сухая кожа более склонна к появлению морщин и всех остальных "прелестей возраста", в том числе и упругости самого тела Дмитрий Скворцов Пластический хирург

Привычка курить

Влияние курения на клеточное старение невозможно отрицать: организм воспринимает микрочастицы табака как чужеродные тела, на борьбу с ними отправляет лимфоциты. В итоге в курильщиках на микроуровне начинается воспалительный процесс. Люди его не замечают, но эффект накопительный: происходит блокировка кровообращения. А плохое кровообращение — застой питания тканей, появление отёков и дряблости.

Привычка загорать

Ну кто не любит ровный красивый загар? Аристократичная бледная кожа давно не в моде... При этом те, кто загорает в соляриях или на открытом солнце, игнорируют вопрос влияния жёсткого ультрафиолетового излучения на кожу. По словам Скворцова, загар к здоровью не имеет никакого отношения, ведь для выработки витамина D достаточно провести на свежем воздухе 15 минут. Что происходит при повышенном воздействии солнечных лучей? Кожный покров теряет жидкость, ведь физические законы работают везде: с нагретой поверхности испаряется влага. Влага крайне необходима, чтобы кожа вырабатывала эластин и гиалуроновую кислоту.

Привычка есть сладкое

Многие любят сладким заедать проблемы, однако эффект получается временный, а пользы никакой. Мы становимся зависимыми от сахара, в то же время происходит снижение коллагена и эластина: кожа начинает тускнеть, появляются морщины. Фото © Shutterstock

Потребление сладостей способствует выработке эндорфина — гормона удовольствия. Но не стоит обманывать себя, поскольку эффект временный, а пользы нет. Сахар провоцирует зависимость, заболевания, а ещё снижение коллагена и эластина, которые отвечают за упругость кожи. Как результат, кожа становится тусклой, её эластичность снижается, появляются морщины.

Привычка импульсивно реагировать на происходящее

От взрывной психики индивида страдают не только все вокруг, но и он сам. Импульсивно реагируя на те или иные вещи, мы травмируем психику. В итоге не обходится без негативных последствий: употребление алкоголя, заедание стресса, поведал "Вечерней Москве" пластический хирург Дмитрий Скворцов.