Пять женских имён, обладательницы которых проведут старость в нищете

Именно за то, как жили в юности и зрелом возрасте, карма бедности настигает обладательниц следующих имён в старости. Кто-то из женщин безответственно обращался с деньгами, кто-то выбрал в партнёры неподходящих мужчин, которые истратили все их финансы. Если ваше имя оказалось в списке, задумайтесь уже сейчас о накоплениях и отложите деньги на пенсию.

Имя Аделина

Карма бедности ударит по носительнице имени Аделина внезапно и очень сильно. Фото © Shutterstock

Словно стрекоза из басни, Аделина пропела юность, не думая о старости. Женщина рассчитывала связать жизнь с богатым мужчиной, который будет обеспечивать её как в молодости, так и на закате жизни. Именно поэтому обладательница имени Аделина так любила показываться в модных местах, "охотясь". Вот только реальность такова, что, если затея выйти замуж и этим решить проблемы провалится, придётся несчастной в старости влачить очень и очень скромное существование. Карма бедности ударит по носительнице имени Аделина внезапно и очень сильно.

Лариса

На закате жизни женщина рискует найти себя нищей, одинокой и с бутылкой в руке. Фото © Shutterstock

Лариса крайне самоуверенна и упряма. Женщина не станет лишний раз наступать на гордость, как она думает, чтобы пойти на компромисс или принести извинения в ссоре первой. По этим причинам с годами Лариса рискует растерять друзей и потенциальных кавалеров. Бедность может прийти к обладательнице имени Лариса ещё и из-за её пристрастия к алкоголю. На закате жизни женщина может найти себя нищей, одинокой и с бутылкой в руке.

Женщина с именем Елена

Елена будет на закате жизни страдать от бедности. Фото © Shutterstock

Несмотря на стремление прекрасной Елены посвятить жизнь карьере и работе, труды её вряд ли окупятся. Скорее всего, причина кроется в том, что обладательница имени выбирает для себя не те профессии: сил тратит много, а доход имеет малый. Вот и получается, что откладывать не выходит. К тому же Елена оказывается из тех женщин, кого мужчины обходят стороной. В престарелом возрасте без поддержки родственников вряд ли получится жить на широкую ногу. Вероятно, что Лена под закат жизни будет страдать от бедности, если не изменит отношение к семье и работе в зрелом возрасте.

Имя София

София с ужасом обнаружит себя в старости нищей. Фото © Shutterstock

Напрыгавшись в молодости по отношениям и меняя кавалеров как перчатки, София с ужасом обнаружит себя в старости нищей. Оказалось, что к самостоятельной жизни носительница этого имени была не готова, так ещё и связала судьбу с весьма жестоким мужчиной, который тиранит Софию и отнимает её накопления. Не отличаясь умением планировать наперёд, женщина с этим именем, как говорится, останется у разбитого корыта. Либо, если повезёт, всё-таки сможет найти пристанище у немногочисленных подруг и их мужей, если по молодости Соня не разорвёт со всеми отношения и контакты.

Кира

Зацикленная на создании идеальной семьи, Кира под конец жизни может вдруг понять, что не смогла её обрести. Фото © Shutterstock