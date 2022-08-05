Пять женских имён, обладательницы которых проведут старость в нищете
К любым условиям можно приспособиться, да и бедность не порок, но именно у женщин со следующими именами на закате жизни могут возникнуть проблемы с финансами. Проверьте, может, вы в зоне риска?
Именно за то, как жили в юности и зрелом возрасте, карма бедности настигает обладательниц следующих имён в старости. Кто-то из женщин безответственно обращался с деньгами, кто-то выбрал в партнёры неподходящих мужчин, которые истратили все их финансы. Если ваше имя оказалось в списке, задумайтесь уже сейчас о накоплениях и отложите деньги на пенсию.
Имя Аделина
Карма бедности ударит по носительнице имени Аделина внезапно и очень сильно. Фото © Shutterstock
Словно стрекоза из басни, Аделина пропела юность, не думая о старости. Женщина рассчитывала связать жизнь с богатым мужчиной, который будет обеспечивать её как в молодости, так и на закате жизни. Именно поэтому обладательница имени Аделина так любила показываться в модных местах, "охотясь". Вот только реальность такова, что, если затея выйти замуж и этим решить проблемы провалится, придётся несчастной в старости влачить очень и очень скромное существование. Карма бедности ударит по носительнице имени Аделина внезапно и очень сильно.
Лариса
На закате жизни женщина рискует найти себя нищей, одинокой и с бутылкой в руке. Фото © Shutterstock
Лариса крайне самоуверенна и упряма. Женщина не станет лишний раз наступать на гордость, как она думает, чтобы пойти на компромисс или принести извинения в ссоре первой. По этим причинам с годами Лариса рискует растерять друзей и потенциальных кавалеров. Бедность может прийти к обладательнице имени Лариса ещё и из-за её пристрастия к алкоголю. На закате жизни женщина может найти себя нищей, одинокой и с бутылкой в руке.
Женщина с именем Елена
Елена будет на закате жизни страдать от бедности. Фото © Shutterstock
Несмотря на стремление прекрасной Елены посвятить жизнь карьере и работе, труды её вряд ли окупятся. Скорее всего, причина кроется в том, что обладательница имени выбирает для себя не те профессии: сил тратит много, а доход имеет малый. Вот и получается, что откладывать не выходит. К тому же Елена оказывается из тех женщин, кого мужчины обходят стороной. В престарелом возрасте без поддержки родственников вряд ли получится жить на широкую ногу. Вероятно, что Лена под закат жизни будет страдать от бедности, если не изменит отношение к семье и работе в зрелом возрасте.
Имя София
София с ужасом обнаружит себя в старости нищей. Фото © Shutterstock
Напрыгавшись в молодости по отношениям и меняя кавалеров как перчатки, София с ужасом обнаружит себя в старости нищей. Оказалось, что к самостоятельной жизни носительница этого имени была не готова, так ещё и связала судьбу с весьма жестоким мужчиной, который тиранит Софию и отнимает её накопления. Не отличаясь умением планировать наперёд, женщина с этим именем, как говорится, останется у разбитого корыта. Либо, если повезёт, всё-таки сможет найти пристанище у немногочисленных подруг и их мужей, если по молодости Соня не разорвёт со всеми отношения и контакты.
Кира
Зацикленная на создании идеальной семьи, Кира под конец жизни может вдруг понять, что не смогла её обрести. Фото © Shutterstock
Зацикленная на создании идеальной семьи, Кира под конец жизни может вдруг понять, что не смогла её обрести. Карма бедности накроет женщину с головой, когда та вспомнит о злодеяниях в юности. Кира очень любила уводить мужей из семьи, сначала становясь любовницей, а потом и женой. Только выбранные мужчины девушку расстраивали, поэтому носительница имени повторяла эту схему, снова и снова меняя партнёров. Кире стоит быть крайне осторожной в поведении и всегда думать наперёд. Иначе в старости рискует остаться одинокой и в нищете.
Интересное
Какой сегодня, 5 августа, церковный праздник и в чём помогает Почаевская икона Божией Матери
сегодня в 07:55
В День пива собрали 5 вещей для хитового образа главного любителя пенного
вчера в 21:20
Кто такой Трофим Бессонник и почему 5 августа категорически нельзя долго спать и гулять в лесу
вчера в 16:30
Shutterstock