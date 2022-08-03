Эти пять имён носят женщины, которые выходят замуж раз и навсегда

Женщина с именем Марина

Марина не станет рисковать, поэтому на свадьбу согласится только с подходящим во всём мужчиной. Фото © Shutterstock

С юного возраста Марина поняла, что терпеть не может фальшь и наигранность, поэтому, став взрослой, начала относиться к признаниям в любви скептически. Партнёра и его искренность носительница этого имени судит по поступкам, а не по словам. Из-за чего расстаётся с мужчинами часто, не желая терпеть ложь. Ещё у женщины с именем Марина отлично развита интуиция, которая помогает вычислять истинные намерения кавалеров. Из всего перечисленного следует, что обладательница этого имени влюбляется искренне нечасто. Однако если согласилась пойти с мужчиной под венец, то, значит, всё по-настоящему и навсегда. Марина не станет рисковать, поэтому на такой серьёзный шаг согласится только с подходящим во всём партнёром.

Александра

Александра будет самой прелестной и нежной только с тем, кто этого заслуживает. Фото © Shutterstock

Волевая, себе на уме, женщина-сюрприз. Настроение Александры может меняться по десять раз на дню, но девушка умеет себя контролировать, поэтому истерик закатывать не станет. Александра тактична, но слегка непредсказуема, обожает устраивать любимому сюрпризы. Однако женщина с этим именем не станет связывать жизнь с первым встречным. Сначала Саша будет самой прелестной и нежной, а потом превратится в истеричку и капризную принцессу. Но всё это лишь проверка. Если мужчина с достоинством выдержит все испытания и не изменит отношение к Александре, может рассчитывать на свадьбу с ней.

Имя Екатерина

Если мужчина позовёт Екатерину под венец, а та согласится, значит, всё серьёзно. Фото © Shutterstock

Дерзкая на вид, но с сомнениями в душе, Екатерина обожает кокетничать с противоположным полом. Она общительна и приветлива, хотя принципиальна и консервативна. Мужчин изначально женщина с этим именем близко к себе не подпускает. Дружба, секс для взаимного удовольствия, но не более. А всё из-за проблем с доверием, которые есть у Екатерины. Поэтому окружение обладательницы этого красивого женского имени терпимо к её прямолинейному и немного жёсткому характеру. Можно не сомневаться: если мужчина позовёт такую даму под венец, а она согласится, значит, всё серьёзно. Катя выходит замуж один раз и на всю жизнь.

Женское имя Людмила

Людмила мечтает о большой любви на всю жизнь с единственным мужчиной. Фото © Shutterstock

За мягкой и романтичной натурой скрывается твёрдый стержень, позволяющий Людмиле искать себя и не бояться трудностей на этом пути. А ещё обладательница этого имени невероятно терпелива. Самообладанию Людмилы можно позавидовать! Ссоры и скандалы в семейной жизни или отношениях происходят редко, только если мужчина прокололся по-крупному. Несмотря на большое количество романов, в том числе серьёзных, Людмила не спешит выйти замуж. Она терпеливо проверяет кандидата. Если закрадутся даже малейшие сомнения, помолвку расторгнет. Люда мечтает о большой любви на всю жизнь с единственным мужчиной, к этому и стремится.

Женщина с именем Анна

В характере носительницы имени Анна оставаться верной супругу и любить его всем сердцем. Фото © Shutterstock