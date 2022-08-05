Какой сегодня, 5 августа, церковный праздник и в чём помогает Почаевская икона Божией Матери

История Почаевской иконы Божией Матери

Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери было установлено более трёхсот лет назад как дань памяти о спасении Почаевской лавры от осады турков 5 августа 1675 года. Тогда верующие молились Богородице, и она вдруг явилась над храмом. Пришлые в смятении стали стрелять в Божью Матерь, а в итоге стрелы возвращались в тех, кто их пускал. В рядах неприятеля началось безумие, этим воспользовались защитники обители: устремились в погоню, а некоторых пленили. Кто-то из схваченных остался в монастыре навсегда.

Где находится Почаевская икона Божией Матери?

Чудотворная древняя Почаевская икона уже более четырёхсот лет хранится в Успенской Почаевской лавре, которая расположена на Западной Украине, в городе Почаев (Тернопольская область). Она была подарена обители в 1597 году Анной Гойской — вдовой судьи из Луцка. Дворянке преподнёс икону в дар в 1559-м проезжавший мимо Почаева митрополит Неофит, впоследствии ставший патриархом Константинопольским. Перед Почаевской иконой каждый день читают акафист — хвалебно-благодарное пение, посвящённое Богородице.

Чем помогает Почаевская икона Божией Матери?

Перед Почаевской иконой Божией Матери — одной из самых почитаемых в православии — верующие просят об исцелении от тяжёлых болезней, укреплении духа и веры, направлении на истинный путь. Помолиться перед иконой идут те, кто испытывает проблемы в учёбе или на работе, трудности финансового характера, нужду либо же сильные потрясения. Перед чудотворным образом православные молятся о мире и гармонии в семье, улучшении отношений с родителями и детьми.

Почаевская икона Божией Матери. Фото © Wikipedia

Когда в Почаеве опускают икону?

Чудотворную икону в Успенской Почаевской лавре опускают в пять утра, чтобы верующие могли приклониться к ней. Девушки и женщины, решившие посетить обитель, должны покрыть голову. Дамы обязательно должны быть в юбках или платьях ниже колен, в брюках в лавру не пустят. Кроме того, грудь и плечи должны быть закрыты. Мужчинам тоже необходимо одеться подобающе: в лавре не допускается ношение спортивных штанов, шорт и маек.

Чудеса Почаевской иконы Божией Матери