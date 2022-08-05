Какой сегодня, 5 августа, церковный праздник и в чём помогает Почаевская икона Божией Матери
Простыми словами расскажем, почему верующие считают Почаевскую икону Божией Матери чудотворной. О том, как церковь почитает память этой иконы, — в материале Лайфа.
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История Почаевской иконы Божией Матери
Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери было установлено более трёхсот лет назад как дань памяти о спасении Почаевской лавры от осады турков 5 августа 1675 года. Тогда верующие молились Богородице, и она вдруг явилась над храмом. Пришлые в смятении стали стрелять в Божью Матерь, а в итоге стрелы возвращались в тех, кто их пускал. В рядах неприятеля началось безумие, этим воспользовались защитники обители: устремились в погоню, а некоторых пленили. Кто-то из схваченных остался в монастыре навсегда.
Где находится Почаевская икона Божией Матери?
Чудотворная древняя Почаевская икона уже более четырёхсот лет хранится в Успенской Почаевской лавре, которая расположена на Западной Украине, в городе Почаев (Тернопольская область). Она была подарена обители в 1597 году Анной Гойской — вдовой судьи из Луцка. Дворянке преподнёс икону в дар в 1559-м проезжавший мимо Почаева митрополит Неофит, впоследствии ставший патриархом Константинопольским. Перед Почаевской иконой каждый день читают акафист — хвалебно-благодарное пение, посвящённое Богородице.
Чем помогает Почаевская икона Божией Матери?
Перед Почаевской иконой Божией Матери — одной из самых почитаемых в православии — верующие просят об исцелении от тяжёлых болезней, укреплении духа и веры, направлении на истинный путь. Помолиться перед иконой идут те, кто испытывает проблемы в учёбе или на работе, трудности финансового характера, нужду либо же сильные потрясения. Перед чудотворным образом православные молятся о мире и гармонии в семье, улучшении отношений с родителями и детьми.
Почаевская икона Божией Матери. Фото © Wikipedia
Когда в Почаеве опускают икону?
Чудотворную икону в Успенской Почаевской лавре опускают в пять утра, чтобы верующие могли приклониться к ней. Девушки и женщины, решившие посетить обитель, должны покрыть голову. Дамы обязательно должны быть в юбках или платьях ниже колен, в брюках в лавру не пустят. Кроме того, грудь и плечи должны быть закрыты. Мужчинам тоже необходимо одеться подобающе: в лавре не допускается ношение спортивных штанов, шорт и маек.
Чудеса Почаевской иконы Божией Матери
Верующие знают, что только за 1721–1832 годы было зафиксировано 539 чудотворений, свершённых Почаевской Богоматерью. Так, например, известно не только об избавлении Успенской Почаевской лавры от турецкой осады в 1675-м, но и о последующем исцелении слепой девочки Анны Акимчуковой. В память об этом событии в лавре каждую субботу читают соборный акафист перед иконой Божией Матери.