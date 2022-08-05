10 самых жутких вещей, которые женщина может сказать мужчине, и это нужно записать себе

"Я употреблял наркотики, когда мне было 18 или около того. Помню, как тогда ко мне на улице в центре города подошла сумасшедшая и спросила: "Ну и долго ты уже мёртв?". Я весь тот день не мог в себя прийти", — aj_ramone.

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"Одна девушка однажды сказала мне, что завидовала своей подруге, потому что её изнасиловали и у неё родился милый ребёнок. Кажется, я никогда в жизни не чувствовал себя так некомфортно, как тогда", — felixgifford.

"Однажды бывшая сказала: "Мне больно говорить, что мне пришлось сделать аборт. Это был твой ребёнок"... Прикол в том, что у нас ничего дальше поцелуев не заходило. Ну я, конечно, хорошо целуюсь, НО НЕ НАСТОЛЬКО ЖЕ", — Angry0tter.

"Я перестал встречаться с одной девушкой, потому что она стала меня преследовать. Однажды, когда я вернулся домой после прогулки с собакой, получил сообщение от той девушки: "Бетси так вымахала!". Пришлось встать с дивана, чтобы закрыть все окна и шторы", — inthetheyear3030.

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"Зарисовка: полупустой самолёт, я сижу в последнем ряду, на месте у иллюминатора. Больше никого на моём ряду нет. Так и заснул. Проснулся из-за того, что какая-то татуированная готка сидела рядом со мной, сверля взглядом у меня во лбу дыру. Смотрю на неё и говорю: "...Привет". Она продолжает пялиться на меня ещё 5 секунд, а потом отвечает: "Извини, с солнечным светом на лице ты был похож на спящего ангела". Мы поболтали ещё полминуты или около того, она пару раз извинилась за то, что пялилась на меня, а потом вернулась на своё место. Это был какой-то сюрреалистичный бред", — Fahrenheit.

"Однажды какая-то девушка позвонила мне на работу и сказала: "Ты меня не знаешь, но я с тобой уже знакома", — Pandarx71.

"Моя бывшая как-то раз сказала, что "лучше убьёт меня, а затем себя", чем увидит меня с другой девушкой", — kidjay76.

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"Какая-то посторонняя женщина на улице попросила меня высунуть язык, а потом сказала, что я кого-нибудь по-настоящему осчастливлю своим большим языком. Мне было 9 лет..." — Iwaswonderingtonight.

"Ты похож на греческого бога, приятно на тебя просто смотреть!" — сказала моя 30-летняя учительница английского языка, когда я был её 14-летним учеником, а услышать её никто не мог", — LodbrokISkiller.