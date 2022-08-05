Сябитова примерила образ Валиде-султан и показала новорождённую внучку в мечети

Главная сваха страны Роза Сябитова поделилась с подписчиками фотографией из мечети имени Равиля в Щёлкове, где её новорождённая внучка прошла обряд имянаречения. Девочка появилась на свет 19 июня. В беседе с "ТН Звёзды" телеведущая рассказала, что малышку назвали Мирославой. Второе имя, которое дают по мусульманским традициям, тайное, Роза раскрывать не стала. В Сети уже оценили наряд, в котором Сябитова пришла в мечеть. Сваху сравнивают с султаншей из сериала "Великолепный век".

У Розы было сложное детство. Сябитова выросла в мусульманской семье, где было 13 детей и предпочтение отдавалось мальчикам. Кроме того, родители любили выпить, относились к дочери без особенного энтузиазма. Они били девочку, а в случае непослушания привязывали к ножке стула. Всё детство будущая сваха играла ветхими, поломанными игрушками. У неё была куколка без глаза, медведь без лапы, однако девочка их очень любила и жалела. В детстве Роза серьёзно увлекалась фигурным катанием и добилась на этом поприще впечатляющих результатов. Она стала мастером спорта. Подробнее о биографии Сябитовой читайте на сайте uznayvse.ru.