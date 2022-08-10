"Яжебатя" сбил с ног и отпинал пятилетнего мальчика, попавшего мячом в коляску с его сыном

В Нижнем Новгороде мужчина ударил и пнул чужого ребёнка за то, что тот попал мячом по коляске с его сыном, передаёт телеграм-канал "Нижний №1".

Момент избиения мужчиной ребёнка на футбольном поле в Нижнем Новгороде. Видео © Telegram / Нижний №1

Инцидент произошёл на футбольном поле, куда мужчина пришёл с ребёнком в коляске. Один из ребят пнул мяч и случайно попал по сидящему в коляске ребёнку. Это настолько расстроило "яжебатю", что тот накинулся на пятилетнего футболиста: сначала отвесил ему мощный подзатыльник, сбив с ног, а потом пнул в спину.

Сейчас у ребёнка шок, на его теле — синяки и ушиб, он боится выходить из дома. Родители обратились в полицию.