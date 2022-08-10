Пушилин заявил об освобождении около половины территории ДНР

Подразделения Народной милиции ДНР при поддержке Вооружённых сил России и сил ЛНР освободили уже около половины территории Донецкой Народной Республики. Об этом журналистам сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в настоящий момент под контроль объединённых сил перешло уже 266 населённых пунктов. Как отметил Пушилин, если брать по количеству людей, проживающих на этих территориях, то "за половину перевалили". Кроме того, глава республики добавил, что союзные силы сейчас продвигаются сразу на нескольких направлениях.

"Что касается авдеевского направления, для нас очень важным является направление Песков, которые сейчас дозачищают. Противник отошёл и пытается создать укрепления в районе Первомайского, позиции там несильно укреплены, поэтому есть предположение, что противник будет продвигаться ещё дальше", — пояснил он.